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Меньше формальностей на границе

18 июля 2007 08:58
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В Беларуси упрощена процедура таможенного оформления товаров. Соответствующий указ подписал глава государства.

Такая необходимость вызвана вступлением в силу с 1 июля новой редакции Таможенного кодекса. Контролю подлежат сведения, позволяющие идентифицировать товары и их количество. В остальных случаях проводится лишь проверка наличия товаров в сопровождающих их документах.

Если в информации допущены расхождения, перевозчик может уточнить все сведения в течение шести часов. При невыполнении этого требования транзитные товары могут перевозиться в сопровождении подразделений Департамента охраны МВД либо таможенными органами республики.

# Экономика

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