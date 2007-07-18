Меньше формальностей на границе

В Беларуси упрощена процедура таможенного оформления товаров. Соответствующий указ подписал глава государства.

Такая необходимость вызвана вступлением в силу с 1 июля новой редакции Таможенного кодекса. Контролю подлежат сведения, позволяющие идентифицировать товары и их количество. В остальных случаях проводится лишь проверка наличия товаров в сопровождающих их документах.

Если в информации допущены расхождения, перевозчик может уточнить все сведения в течение шести часов. При невыполнении этого требования транзитные товары могут перевозиться в сопровождении подразделений Департамента охраны МВД либо таможенными органами республики.

