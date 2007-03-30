Меха, холодильники и парфюмерия по прежним ценам

Все показатели социально-экономического развития в сфере торговли в Беларуси выполняются в полном объеме. Об этом доложил Президенту Александру Лукашенко министр торговли. Александр Иванков подчеркнул, что жители республики получают полный спектр товаров и услуг. Ведомство намерено активизировать работу по созданию товаропроводящих сетей за пределами Беларуси, а также повышать эффективность схем продвижения товаров на территории республики.

Александр Иванков отметил, что с 1 апреля индивидуальные предприниматели республики переходят на новые правила торговли парфюмерией, мехами и холодильным оборудованием. Они получат новые лицензии. Однако на ценообразовании этот шаг не отразится. Неудобств от нововведения не ощутят ни покупатели, ни предприниматели. Переход на новые правила, в первую очередь, позволит сделать этот сектор торговли более прозрачным.