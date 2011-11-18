«МАЗ» выходит на докризисный объем производства и реализации продукции

Новости Беларуси, Минск. Все позиции, которые предприятие утратило в 2008 и 2009 годах из-за мирового финансового кризиса, практически восстановлены.

Олег Юшко, заместитель финансового директора ОАО «МАЗ»:

За текущие 10 месяцев темпы промышленного роста объема производства составляют 160%, рентабельность – более 20%. Достаточно высокий объем реализации по сравнению с предыдущим периодом. Только экспорт по сравнению с прошлым годом у нас вырос более чем в два раза. Таким образом, на конец этого года и начало текущего года мы выходим по объемам производства и реализации на докризисный период.

В ближайшее время в Венесуэле запустят сборочное производство техники МАЗ. Завершается строительство завода, подписан контракт на поставку партии автомобилей. Идет установка конвейерной линии и оборудования для сборки машин. Ожидается, что к концу нынешнего – началу следующего года сборочный завод техники МАЗ в Венесуэле введут в эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.