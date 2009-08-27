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МАЗ создал на территории России систему консигнационных складов

27 августа 2009 13:57
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Три таких хранилища уже работают в Москве, Ростове-на-Дону и Челябинске.Товар здесь хранится под особым таможенным контролем, а налоги с него уплачиваются только после доставки товара покупателю. Однако, это не единственное преимущество. Создание подобных складов позволяет не только бесперебойно снабжать региональных дилеров автомобильной техникой, но и не требует серьезных расходов на хранение. К тому же, это еще один способ уменьшения складских запасов.
# Экономика

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