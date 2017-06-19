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МАЗ разрабатывает автобус с лифтом для инвалидов-колясочников

19 июня 2017 07:42
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Новости Беларуси. Пригородный автобус с лифтом для инвалидов-колясочников разрабатывают на Минском автомобильном заводе. Модель еще не сошла с конвейера, а потенциальный покупатель уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проектом заинтересовалась Московская область.

Надо отметить, что подобного в мире никто не делает. Отечественная разработка будет первой и, возможно, станет трендом в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, в ближайшее время МАЗ запускает серийное производство сельских автобусов. Специалистам осталось провести несколько эксплуатационных испытаний.

# Экономика # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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