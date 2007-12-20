МАЗ расширяет рынок сбыта

Минский автомобильный завод в следующем году начнет создавать в России разветвленную сервисную сеть.

Крупнейший машиностроительный брэнд Беларуси около 60% своей продукции реализует именно на этом рынке. Улучшение обслуживания повысит привлекательность продукции и позволит выйти на качественно новый уровень продаж. Вся продукция МАЗа будет модернизирована, а сервисное обслуживание расширят.

Дать слову "сервис" на российском рынке - новое звучание. Такое намерение у Минского автомобильного завода. Более половины всей продукции МАЗа поставляется именно туда. При этом возможности российского рынка далеко не исчерпаны. Направление для более динамичного развития на предприятии уже определили.

Со следующего года белорусский флагман автомобилестроения начнет создавать в России разветвленную сервисную сеть. Это улучшит сбыт техники и качество обслуживания, а значит - повысит привлекательность продукции. Экономический и имиджевой эффект - очевиден. Сегодня в Минске более 200 дилеров МАЗа обсуждали реализации амбициозного проекта. Первым из длинного списка станет сервисный центр на базе московского совместного предприятия.

Улучшение экспортных показателей МАЗа ожидаются и в связи с созданием совместного предприятия в Венесуэле. Поставки техники в эту страну уже начались. В перспективе планируется выйти на весь латиноамериканский рынок. Минская марка представлена на всех континентах. Вырос спрос на продукцию МАЗа в Сирии и Ливане. Торговая сеть предприятия представлена в более чем 17 странах дальнего зарубежья.