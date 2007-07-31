МАЗ работает с опережением графика

Именно так ведутся поставки автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ хозяйствам Беларуси.

На сегодняшний день МАЗ уже отправил 449 машин из запланированных 550. А от "МТЗ" сельхозорганизации получили 469 тракторов. Это почти на сотню машин больше, чем запланировано.

Новую технику хозяйства Республики приобретают по мере необходимости, стараясь разумно использовать кредитные средства. МАЗы - на условиях лизинга, по республиканской программе. В этом году предприятие выиграло тендер на поставки для сельского хозяйства - 550 машин, не считая шасси для перевозки молока. Автотехника на селе обновляется ежегодно. В среднем на 1000 единиц. Эти меры позволяют осуществлять бесперебойную перевозку зерна и кормов.

Сегодня утром 8 автомобилей уехали на уборочную. А всего отправлено уже 449. Программа поставок почти полностью выполнена. Более того, все машины делаются с учетом пожеланий работников сельского хозяйства. Вплоть до оборудования спецходоуменьшителем, - чтобы автомобиль мог ехать на одной скорости с комбайном. Минский тракторный завод и вовсе опередил график поставок. В этом году хозяйства получили больше, чем заказывали. На заводе говорят: "Чтобы работники агропромышленного комплекса могли чувствовать себя уверенно".

Высокотехнологические машины расходятся по всем областям. Если в прошлом году для внутреннего рынка было отгружено 3800 тракторов, то нынче эту цифру могут запросто перекрыть. Техническое перевооружение села идет при поддержке государства. В общей сложности двум заводам-изготовителям уже направлено 109 миллиардов кредитных ресурсов из запланированных на этот год 179.

