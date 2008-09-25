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МАЗ представит на выставке в Ганновере автобус нового поколения

25 сентября 2008 08:32
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В этот немецкий город прибудут и другие производители пассажирской техники. Белорусы представят МАЗ-203, который оснащается как двигателем экологического стандарта Евро-4, так и Евро-5. Автобус полностью отвечает европейским требованиям по перевозке пассажиров. Это самая современная городская модель большого класса. У новинки ряд существенных отличий от предыдущих низкопольных машин. Она оснащена информационной системой и оборудована для перевозки людей с ограниченными возможностями.
# Экономика

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