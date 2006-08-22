МАЗ покажет в Москве свою новую технику

Посетители московского международного автомобильного салона увидят три современных автопоезда и новую модель автобуса белорусского производства МАЗ.

Все новые образцы техники сконструированы по требованиям современного рынка. Часть грузовых машин с двигателями стандарта ЕВРО-4 предназначены для экспорта в Европу. Для наших внутренних региональных перевозок предусмотрена машина малого тоннажа.

Конструкторы предприятия совершенствуют именно такие, востребованные образцы техники. Сначала грузовой автомобиль был переделан в машину-прицеп, затем в тягач-полуприцеп.

В производстве автобусов предприятие занимает отдельную нишу. Современный рынок требует компактного транспорта, способного свободно маневрировать по узким улицам. Новый образец автобуса МАЗ можно отнести к автобусам среднего класса. Он будет востребован в небольших городах. Автобус рассчитан на перевозку 70 пассажиров. В салоне 25 мест для сидения и просторная накопительная площадка. У него традиционно низкий пол - 34 сантиметра от полотна дороги.

Перед серийным выпуском новых моделей предприятие традиционно проводит тест-контроль перед широкой публикой, и сначала образцы новой техники будут представлены на суд зрителей автомобильного салона в Москве. Затем после оценки международных специалистов МАЗ выпустит новинки в серийное производство.