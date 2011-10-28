МАЗ показал, какой школьный автобус будет ездить по Беларуси в 2012 году

В первую очередь он будет перевозить школьников на селе. Из ноу-хау - система бортового контроля на расстоянии. Т.е. диспетчер, который будет держать связь с водителем, может следить за техническим состоянием автобуса во время его движения через GPS навигатор. Для водителя свои плюсы – сиденье с пневмоподвеской и полный обзор салона.

Автобус полностью соответствует всем нормам безопасности. Яркий жёлтый цвет, отличительные надписи и даже мигалка. Из 31 места – одно предназначено для сопровождающего. Угол обзора на нем такой, чтобы видеть школьников - всех до одного. Конечно же, есть место в салоне и для портфелей.

В этом автобусе есть все для удобства школьников. Подножка выдвигается автоматически после открытия двери. Зеркала заднего вида поволяют водителю следить даже за ногами детей. Пол – не скользкий, чтобы ребенок не упал во время движения. На всех сиденьях – ремни безопасности и высокие подлокотники. И еще одна деталь – максимальная скорость автобуса – 60 км в час. Даже если водитель полностью выжмет педаль газа, быстрее автобус не поедет.

Сейчас во всю проводятся испытания автобуса. Предполагается, что в 2012 году будет начато их серийное производство. Заказы на новый автобус уже есть от России. Однако планируется, что первый экземпляр автобуса останется в Беларуси и будет передан Министерству образования, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.