МАЗ отправит в Венесуэлу 200 грузовых автомобилей

В ближайшее время стороны подпишут ещё протокол о поставке в боливарианскую республику шестиста автобусов.Минский автомобильный продолжает активно продвигать свою продукцию на новые рынки. Среди приоритетных направлений – страны Центральной и Северной Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Специально для них разработано более 60-ти моделей и модификаций техники МАЗ. Причем, сегодня все машины на заводе собирают под конкретного потребителя. Немало поступает заказов на автомобили для тропиков и бездорожья, а также на спецтехнику – мусоровозы и молоковозы.