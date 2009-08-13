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МАЗ отправит в Венесуэлу 200 грузовых автомобилей

13 августа 2009 07:42
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В ближайшее время стороны подпишут ещё протокол о поставке в боливарианскую республику шестиста автобусов.Минский автомобильный продолжает активно продвигать свою продукцию на новые рынки. Среди приоритетных направлений – страны Центральной и Северной Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Специально для них разработано более 60-ти моделей и модификаций техники МАЗ. Причем, сегодня все машины на заводе собирают под конкретного потребителя. Немало поступает заказов на автомобили для тропиков и бездорожья, а также на спецтехнику – мусоровозы и молоковозы.
# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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