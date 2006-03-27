"МАЗ" оборудовали бортовым компьютером отечественного производства

Магистральный тягач "МАЗ", оснащенный бортовым компьютером производства СП "Технотон", представит Минский автомобильный завод на выставке "АвтотехЭкспо-2006". Она пройдет 28-31 марта в Минске.Как сообщил корреспонденту БелТА главный инженер СП "Технотон" Валерий Полторан, впервые автомобиль "МАЗ" оборудован компьютером отечественного производства. Бортовая система контроля и диагностики позволяет следить за эксплуатационными параметрами машины: расходом топлива, графиком движения и простоев, объемом заправок, скоростью движения. Компьютер осуществляет также оперативную диагностику узлов машины - двигателя, антиблокировочной системы, пневмоподвески, что дает возможность своевременно обнаружить неисправности. В нем действует регистратор режимов работы ("черный ящик"), позволяющий выявить причины поломок автомобиля. Компьютер "Бортовая система контроля и диагностики" создавался специалистами СП "Технотон" более двух лет в сотрудничестве с РУП "МАЗ". По своим возможностям он превосходит большинство зарубежных аналогов, в том числе и те, которые установлены на иностранных автомобилях Mersedes, MAN, Skania. В планах предприятия - создание новых моделей с большим цветным дисплеем, приемником спутниковой связи, выходом в Интернет.