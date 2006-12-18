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МАЗ и Ярославский моторный завод объединяют евро-стандарты

18 декабря 2006 12:12
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Президент Беларуси встретился с губернатором Ярославской области. Александр Лукашенко считает успешным развитие торгово-экономических отношений с Ярославской областью России, в том числе в сфере реализации совместных проектов в области дизельного автомобилестроения. Глава белорусского государства высоко оценил перспективы взаимодействия соседних стран. Однако отметил, что стандарты "Евро-3" и "Евро-4 " уже на подходе, и мы не должны потерять наши общие рынки". В свою очередь ярославский губернатор Анатолий Лисицын отметил, что "сегодня мы находимся на новом этапе в автомобилестроении". "Наша задача - усилить работу над двигателем Евро-3". И около 700 млн. долларов инвестиций в ближайшие годы направят на реализацию евро-программы по производству двигателя Евро-4".
# Экономика

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