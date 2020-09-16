Новости Беларуси. МАЗ готов поставлять технику в Ливию. 15 сентября выставку машин посетила делегация из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть встреча носила ознакомительный характер, гости попросили руководство Минского автозавода подготовить коммерческое предложение по наиболее интересным ливийцам видам продукции. В будущем не исключено проведение переговоров и заключение контрактов.