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МАЗ готов поставлять технику в Ливию

16 сентября 2020 07:22
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Новости Беларуси. МАЗ готов поставлять технику в Ливию. 15 сентября выставку машин посетила делегация из этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МАЗ готов поставлять технику в Ливию-1

И хоть встреча носила ознакомительный характер, гости попросили руководство Минского автозавода подготовить коммерческое предложение по наиболее интересным ливийцам видам продукции. В будущем не исключено проведение переговоров и заключение контрактов.  

МАЗ готов поставлять технику в Ливию-4

МАЗ готов поставлять технику в Ливию-6

Стороны также обсудили сроки производства и поставки техники в Ливию, возможность создания сервисного центра на территории региона и организации обучения местных специалистов.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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