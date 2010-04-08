Массовый сев яровых зерновых начался в Беларуси

Уже засеяно 8% к плану. Посевная кампания идет во всех районах Брестской, Гомельской и Минской областей.

В Витебской и Могилевской из-за запоздалой весны и переувлажнения почвы работы идут выборочно. Параллельно проводят подкормку озимых зерновых и многолетних трав. Вся техника максимально задействована на полях.

В южных районах, где сев интенсивнее – машины работают в две смены. Отдельным хозяйствам Брестской и Могилевской областей обрабатывать почву помогает сельхозавиация.

Нынешняя весенняя посевная пройдет в Беларуси в сжатые сроки: за 2-3 недели. Сев зерновых аграрии намерены завершить до 1 мая, картофеля – до 9 , кукурузы – до 15 мая.