Прямой эфир

Массовый сев яровых зерновых начался в Беларуси

08 апреля 2010 06:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Уже засеяно 8% к плану. Посевная кампания идет во всех районах Брестской, Гомельской и Минской областей.

В Витебской и Могилевской из-за запоздалой весны и переувлажнения почвы работы идут выборочно. Параллельно проводят подкормку озимых зерновых и многолетних трав. Вся техника максимально задействована на полях.

В южных районах, где сев интенсивнее – машины работают в две смены. Отдельным хозяйствам Брестской и Могилевской областей обрабатывать почву помогает сельхозавиация.

Нынешняя весенняя посевная пройдет в Беларуси в сжатые сроки: за 2-3 недели. Сев зерновых аграрии намерены завершить до 1 мая, картофеля – до 9 , кукурузы – до 15 мая.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
07 апреля 2010 18:05

Легковые автомобили с французской родословной могут собирать на Витебщине

07 апреля 2010 18:02

«Ford» рассматривает предложение по организации сборочного производства в Беларуси

07 апреля 2010 15:56

Слуцкая фабрыка па пашыву адзення прабіла «акно ў Парыж»