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Массовый сев яровых зерновых культур начался в хозяйствах Беларуси

31 марта 2008 10:40
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К сегодняшнему дню уже подготовлено почти 190 тысяч гектаров почвы или 8% к запланированной площади. Специалисты констатируют, что сейчас влага из почвы уходит быстро, поэтому весенне-полевые работы необходимо ускорить, чтобы посеять зерновые в сжатые сроки - за 10-15 дней. Уже можно приступать к севу льна и сахарной свеклы. Аграриям необходимо ускорить подготовку почвы к севу, внесение органических и минеральных удобрений.

В целом по Беларуси яровые зерновые посеяны на 84 тысячах гектаров, что составляет более 3,5%.
# Экономика

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