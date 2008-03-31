Массовый сев яровых зерновых культур начался в хозяйствах Беларуси

К сегодняшнему дню уже подготовлено почти 190 тысяч гектаров почвы или 8% к запланированной площади. Специалисты констатируют, что сейчас влага из почвы уходит быстро, поэтому весенне-полевые работы необходимо ускорить, чтобы посеять зерновые в сжатые сроки - за 10-15 дней. Уже можно приступать к севу льна и сахарной свеклы. Аграриям необходимо ускорить подготовку почвы к севу, внесение органических и минеральных удобрений.



В целом по Беларуси яровые зерновые посеяны на 84 тысячах гектаров, что составляет более 3,5%.