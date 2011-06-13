Массимо Мореси: Предлагаем наш революционный гомогенизатор белорусским молочным заводам

Господин Моресси — молочный гурман. Каждый визит в новую страну начинает с дегустации. Объездил всю Европу. Но признает только итальянское и белорусское молоко.

О его качестве говорят все. Беларусь в пятерке мировых экспортеров. Молоко вкусное, но его мало, считает Массимо. И демонстрирует гомогенизатор. Машина улучшает качество молока по вкусу, цвету и запаху. Установку показали белорусским коллегам. Заинтересовались. По примеру Италии, признается, после такой переработки молочный продукт сразу нашел новые рынки сбыта.

Массимо Мореси, директор предприятия по производству гомогенизаторов (Италия):

Гомогенизатор измельчает частички жира в молоке и оно легко усваивается. Сроки хранения продукта на неделю выше, чем у обычного. А из-за однородности сливки с молока уже не снимешь, у него другой цвет и новый, здоровый вкус.