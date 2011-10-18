Прямой эфир

Машину вместе с товарами конфисковали у ИП в Витебске

18 октября 2011 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Женщина не имела права торговать на улице. При этом она использовала для доставки и хранения товара автомобиль «Фольксваген Транспортер», который принадлежал не ей. Товар на сумму более Br12 млн. был изъят, по решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа на Br0,7 млн. с конфискацией товара и автомобиля.

За период с 2009 года женщину более 30 раз привлекали к административной ответственности за незарегистрированную предпринимательскую деятельность.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 октября 2011 15:28

У незарегистрированных ИП в Беларуси конфисковали товары и доходы на 1 млрд рублей

18 октября 2011 09:24

Курс доллара в Беларуси снизился до 8890 рублей

17 октября 2011 18:16

Надольный: Я полагаю, что мы найдем общие точки соприкосновения, и всё-таки МВФ выделит Республике Беларусь деньги