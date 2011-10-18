Машину вместе с товарами конфисковали у ИП в Витебске

Женщина не имела права торговать на улице. При этом она использовала для доставки и хранения товара автомобиль «Фольксваген Транспортер», который принадлежал не ей. Товар на сумму более Br12 млн. был изъят, по решению суда женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа на Br0,7 млн. с конфискацией товара и автомобиля.



За период с 2009 года женщину более 30 раз привлекали к административной ответственности за незарегистрированную предпринимательскую деятельность.