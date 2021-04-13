Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?

Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства. Кристина Федорович – о других важных составляющих.

Кристина Федорович, корреспондент:

2 787 километров – Минск – Баку. Хотя этот тот случай, когда границы действительно стираются. Промышленность, сельское хозяйство, наука, образование и не только – фундамент сотрудничества двух стран крепок. Дружба Беларуси и Азербайджана выходит за рамки политики, потому что теплые, крепкие отношения между нашими народами.

Чтобы затронуть все нити, связывающие два государства в единый клубок, сюжета точно не хватит. Но все же по некоторым соединяющим мостикам мы пройтись успеем. «Как китайцы говорят, инь и ян». Леонид Лавров про дружбу Беларуси и Азербайджана

Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов BELARUS. С конвейера сошло и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. И на достигнутом не останавливаются.

Яркий пример. Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике, прочные торговые связи между странами пошатнулись. Но Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли. В 2020 году товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.

У нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси. Создание крупного животноводческого комплекса. Что известно о новом проекте Азербайджана и Беларуси?

К слову, о поддержке – на международной арене – уже традиционной. Еще Азербайджан подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша страна искала альтернативу российскому сырью. «На этот год запланирован 1 миллион тонн». Андрей Равков о поставках нефти из Азербайджана

Теплые отношения Беларуси и Азербайджана уж точно выходят за рамки одной лишь политики. Надпись на этикетке «Сделано в Азербайджане» уже хорошо знакома белорусам. Как, впрочем, и обратная ситуация. «Всегда ищу мороженое «Каштан». Какие белорусские товары профессор из Азербайджана покупает себе и близким?