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Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?

13 апреля 2021 19:47
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Новости Беларуси. Беларусь в 2021 году планирует закупить у Азербайджана миллион тонн нефти. Об этом рассказал 13 апреля наш посол в Азербайджане. По словам Андрея Равкова, поставки идут равномерно. И даже сейчас в пути танкер и 90 тысяч тонн сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, не только нефтяной вопрос связывает два государства. Кристина Федорович – о других важных составляющих.

Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-1

Кристина Федорович, корреспондент:
2 787 километров Минск Баку. Хотя этот тот случай, когда границы действительно стираются. Промышленность, сельское хозяйство, наука, образование и не только фундамент сотрудничества двух стран крепок. Дружба Беларуси и Азербайджана выходит за рамки политики, потому что теплые, крепкие отношения между нашими народами.

Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-4

Чтобы затронуть все нити, связывающие два государства в единый клубок, сюжета точно не хватит. Но все же по некоторым соединяющим мостикам мы пройтись успеем.

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Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-7

Один из успешных опытов двух стран – машиностроение, локомотив развития в экономике. На Гянджинском автомобильном заводе уже собрано свыше 12 тысяч тракторов BELARUS. С конвейера сошло и более 4 000 автомобилей и прицепов МАЗ. И на достигнутом не останавливаются.

Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-10

Яркий пример. Пандемия нанесла серьезный удар по мировой экономике, прочные торговые связи между странами пошатнулись. Но Беларуси и Азербайджану удалось сохранить уровень взаимной торговли. В 2020 году товарооборот между нашими странами приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси.

Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-13

У нас в руках информация, которой в СМИ еще не было. На кону новый совместный проект Азербайджана и Беларуси.

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Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-16

К слову, о поддержке – на международной арене – уже традиционной. Еще Азербайджан подставил Беларуси плечо в непростом нефтяном вопросе, когда наша страна искала альтернативу российскому сырью.

«На этот год запланирован 1 миллион тонн». Андрей Равков о поставках нефти из Азербайджана

Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-19

Теплые отношения Беларуси и Азербайджана уж точно выходят за рамки одной лишь политики. Надпись на этикетке «Сделано в Азербайджане» уже хорошо знакома белорусам. Как, впрочем, и обратная ситуация.

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Машиностроение, поставки нефти и новый проект. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Азербайджан?-22

Дружба народов с годами все крепче. И один из ключевых факторов – частые личные встречи глав государств. Наш Президент в предыдущий раз посещал Баку в 2016-м, Ильхам Алиев с ответным визитом был в Минске в 2018 году. Сегодня страны связывают тесные политические и экономические контакты во многом благодаря именно личной дружбе президентов. Конечно, не исключение и этот визит. Программа насыщенная. Ну а что до итогов – о них пока говорить рано.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Кристина Федорович # Иван Крупко # Фотофакт

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