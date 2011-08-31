Прямой эфир

Мартынов: В июле мы вышли на рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг за всю историю независимости страны

31 августа 2011 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Накануне в правительстве рассмотрели ход выполнения программы внешнеторговой деятельности страны. В целом же, во всех отраслях рост составил более 50%. Белорусский экспорт вырос на 9 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основное направление — рынок Таможенного союза. Здесь белорусским предприятиям удалось заработать свыше 2 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В нынешнем году наша страна также сделает акцент на росте экспорта услуг. В отличие от продажи товаров эта сфера не требует затрат на импортное сырье и энергоносители.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Предварительные данные за июль показывают, что в июле мы вышли на абсолютно рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг из Беларуси за всю историю независимости страны — под $4 млрд.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
31 августа 2011 06:21

Беларусь больше не пойдет на внешние заимствования для поддержания курса рубля

30 августа 2011 20:26

Матюшевский: Единый курс — не самоцель, он традиционно выступал якорем уровня инфляции

30 августа 2011 19:42

Одновременно с выходом на единый курс бюджетникам будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей