Мартынов: В июле мы вышли на рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг за всю историю независимости страны

Накануне в правительстве рассмотрели ход выполнения программы внешнеторговой деятельности страны. В целом же, во всех отраслях рост составил более 50%. Белорусский экспорт вырос на 9 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основное направление — рынок Таможенного союза. Здесь белорусским предприятиям удалось заработать свыше 2 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В нынешнем году наша страна также сделает акцент на росте экспорта услуг. В отличие от продажи товаров эта сфера не требует затрат на импортное сырье и энергоносители.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Предварительные данные за июль показывают, что в июле мы вышли на абсолютно рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг из Беларуси за всю историю независимости страны — под $4 млрд.