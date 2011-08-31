Мартынов: В июле мы вышли на рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг за всю историю независимости страны

Основное направление — рынок Таможенного союза. Здесь белорусским предприятиям удалось заработать свыше 2 миллиардов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В нынешнем году наша страна также сделает акцент на росте экспорта услуг. В отличие от продажи товаров эта сфера не требует затрат на импортное сырье и энергоносители.
Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Предварительные данные за июль показывают, что в июле мы вышли на абсолютно рекордный рост экспортных поставок товаров и услуг из Беларуси за всю историю независимости страны — под $4 млрд.