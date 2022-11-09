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МАРТ: в Беларуси в октябре зафиксирована дефляция

09 ноября 2022 11:18
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Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирована дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре отмечено снижение общего уровня цен на товары и услуги.  

МАРТ: в Беларуси в октябре зафиксирована дефляция-1

Процесс, противоположный инфляции, – результат системы регулирования, который работает уже почти три недели. Как отмечают в министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в целом по результатам 2022 года инфляция существенно замедлится.  

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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