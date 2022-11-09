МАРТ: в Беларуси в октябре зафиксирована дефляция

Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирована дефляция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В октябре отмечено снижение общего уровня цен на товары и услуги.

Процесс, противоположный инфляции, – результат системы регулирования, который работает уже почти три недели. Как отмечают в министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в целом по результатам 2022 года инфляция существенно замедлится.