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МАРТ обозначил приоритеты развития биржевой торговли. Упор на экспорт в КНР и другие страны Азии

04 марта 2022 15:34
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Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа готова содействовать отечественным предприятиям в вопросах снижения затрат на приобретение сырья и продвижения производимых товаров на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ обозначил приоритеты развития биржевой торговли. Упор на экспорт в КНР и другие страны Азии-1

Такие приоритеты развития биржевой торговли обозначили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Применение биржевого механизма позволит создать равные условия для ведения бизнеса внутри страны и расширит рынки сбыта отечественной продукции. Особая роль биржевой площадки отводится в сфере внешней торговли. В первую очередь это диверсификация экспорта белорусских товаров с упором на Китайскую Народную Республику и другие страны Азии, а также развитие такого перспективного направления, как транзитные сделки.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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