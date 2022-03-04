МАРТ обозначил приоритеты развития биржевой торговли. Упор на экспорт в КНР и другие страны Азии

Новости Беларуси. Белорусская универсальная товарная биржа готова содействовать отечественным предприятиям в вопросах снижения затрат на приобретение сырья и продвижения производимых товаров на экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие приоритеты развития биржевой торговли обозначили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Применение биржевого механизма позволит создать равные условия для ведения бизнеса внутри страны и расширит рынки сбыта отечественной продукции. Особая роль биржевой площадки отводится в сфере внешней торговли. В первую очередь это диверсификация экспорта белорусских товаров с упором на Китайскую Народную Республику и другие страны Азии, а также развитие такого перспективного направления, как транзитные сделки.