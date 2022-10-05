МАРТ: к 2030 году должны приблизиться к цифре 85% белорусской продукции в товарообороте

Новости Беларуси. Продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке в условиях санкций – перспективная точка экономического роста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из инструментов противодействия недружественной политике Запада является импортозамещение. Для белорусских производителей это одно из ключевых направлений развития экономики. Важно отметить, у наших товаров высокое качество, они пользуются спросом не только у отечественных потребителей, но и за рубежом.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В Доктрине продовольственной безопасности записано, что мы к 2030 году должны приблизиться к цифре 85 % белорусской продукции в нашем товарообороте. Импорт должен стимулировать наших производителей делать более конкурентоспособную продукцию, поскольку этот же товар продается и здесь, и уходит на экспорт.