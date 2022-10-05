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МАРТ: к 2030 году должны приблизиться к цифре 85% белорусской продукции в товарообороте

05 октября 2022 18:40
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Новости Беларуси. Продвижение отечественной продукции на внутреннем рынке в условиях санкций – перспективная точка экономического роста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ: к 2030 году должны приблизиться к цифре 85% белорусской продукции в товарообороте-1

Одним из инструментов противодействия недружественной политике Запада является импортозамещение. Для белорусских производителей это одно из ключевых направлений развития экономики. Важно отметить, у наших товаров высокое качество, они пользуются спросом не только у отечественных потребителей, но и за рубежом.

МАРТ: к 2030 году должны приблизиться к цифре 85% белорусской продукции в товарообороте-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
В Доктрине продовольственной безопасности записано, что мы к 2030 году должны приблизиться к цифре 85 % белорусской продукции в нашем товарообороте. Импорт должен стимулировать наших производителей делать более конкурентоспособную продукцию, поскольку этот же товар продается и здесь, и уходит на экспорт.

МАРТ: к 2030 году должны приблизиться к цифре 85% белорусской продукции в товарообороте-7

Работа над продвижением отечественных товаров ведется постоянно. Ведь в непростой геополитической обстановке мы можем рассчитывать только на себя. Организуются локальные встречи с бизнесом, торговлей, проходят презентации новинок. Все это помогает поставлять белорусские товары на полки магазинов.

# Экономика # Экономика # Алексей Богданов # Фотофакт

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