Маркетинг: проблема белорусского продвижения - в отсутствии движения

Глава белорусского представительства крупной консалтинговой компании говорит проблема белорусского продвижения - в отсутствии движения. Причем порой в прямом смысле слова.

В середине февраля компания проводила в Минске розничный форум, на который приехали руководители служб закупок крупнейших российских розничных сетей. С другой стороны приглашали белорусских производителей товаров народного потребления.

Андрей Коляда, директор консалтинговой компании:

– Для того, чтобы они пришли в Минске, даже никуда не надо было ехать, провели переговоры и смогли заключить контракты на поставку своих товаров в огромную Россию – это десятки тысяч магазинов, сотни миллионов потребителей. И представьте себе, что большинство государственных предприятий просто не явилось. Не посчитало необходимым.

Стоимость участия в этом форуме обошлась бы даже дешевле, чем командировать одного работника любого из наших предприятий в ту же в Москву. Но 90% пришедших оказались белорусскими частниками, которые берегут свои деньги и заинтересованы работать успешно.

Андрей Коляда:

– Многие государственные предприятия занимают откровенно пассивную позицию на рынке, они просто ничего не делают по целой гамме причин, начиная от того, что кто-то ждет пенсии, заканчивая тем, что кто-то не верит в активную позицию. А раз ты ничего не делаешь на рынке, то ничего не происходит.

Кстати, приглашения на тот форум по нашей информации отправлялись и в адрес Беллегпрома. Но там, наверное, посчитали, что их товар и без того неплохо продается.



Если это и так, то в большинстве своем за счет заслуг торговли – внимательных продавцов и сервиса. Самим предприятиям бы поучиться. Ведь все, что все, что висит на этих вешалках – висит не просто так. А так, как контролируют это те самые мерчендайзеры предприятий нашего легпрома.

Татьяна Сипко, заместитель заведующего секцией женской одежды:

– Появляются они достаточно часто. Минимум, раз в неделю. Смотрят и следят за своим товаром.

Почему в соседней секции, где представлено белье известного белорусского производителя гораздо уютнее, красивее и висит все так, что мимо пройти сложно – наверное, вопрос профессионализма. И даже не продавцов. А самих предприятий.

Корреспондент СТВ:

– Здравствуйте, Алла! Вы, я так понимаю, мерчендайзер. Правильно?

Алла Семшашко, продавец-консультант Белорусского Центра моды:

– Да, правильно.

Вот Алла, к примеру, в профессии уже 6 лет. Сейчас она мерчендайзер тире продавец тире консультант. Три в одном – и не жалеет.

Корреспондент СТВ:

– А вы учились?

Алла Семшашко:

– Да, проходили учебу в центре моды.

Корреспондент СТВ:

– А по образованию вы кто, если не секрет?

Алла Семшашко:

– Ой, уже не вспомню. Станочница когда-то была, в молодости.



Профессиональных маркетологов на белорусском рынке труда все еще мало, а спрос на них по-прежнему высок. Но опять же среди частных компаний. Доля обращений госпредприятий в кадровые агентства не превышает 1%. Хотя здесь констатируют, что запросы хотя бы на тренинговое обучение сотрудников последнее время участились.



Татьяна Напрушкина, руководитель департамента менеджмента и рекрутинга кадрового агентства:

– Когда западная компания размещает вакансию маркетолога или брэнд-менеджера, при этом четко проговаривается, что он должен знать, уметь и что он будет делать в этой компании. А когда обращается, к примеру, белорусская компания, которая хочет подобрать себе специалиста, зачастую, у этой компании нет четкого понимания того, что этот сотрудник будет делать. В результате получается, что белорусские компании все чаще запрашивают сотрудников с опытом работы в западных компаниях.

Платить или не платить – вот в чем вопрос. Специалист «для галочки» обойдется долларов в 300, а профессионалу в месяц нужно будет заплатить не меньше 1000. Но нужно ли платить и эти 300, если результатов от такой работы нет никаких.



Ситуацию с маркетингом можно спроецировать и на рекламу. Та, что на самом деле работает – стоит дорого.

Руслан Прочаков, директор рекламного агентства:

– На моменте когда нам говорят, «нарисуйте вот так или сделайте вот так», мы просто дальше диалог не продолжаем. Потому что есть чувство профессионализма и понимание того, что если делать, то делать хорошо, или не делать вообще. Очень часто тебе приносят, например, набор открыток и говорят, «сделайте такие же, только другого цвета».

И логотип, и ролик, и буклеты – все это лишь инструмент достижения бизнес-цели. Но понимания этого у большинства предприятий все еще нет – говорит Руслан. Зато есть иерархия, в которой сложно принимаются решения, ограничения по срокам, по деньгам, и уверенность в админресурсе.

Новый Указ, который на неделе подписал Президент, нормирование расходов на рекламу и маркетинг отменяет. Правда, изменит ли это что-то в белорусском подходе, покажет время. Может, тогда и красть те самые логотипы один у другого перестанут.

Руслан Прочаков:

– Например. Просят разработать торговую марку. Предлагается несколько вариантов. Выпускается успешный продукт. А через два года появляется другой продукт. Это наша интеллектуальная собственность.

Наталья Копотева, Алексей Юнаш, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.