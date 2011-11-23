Маринич: В Венесуэле люди записываются в очереди, чтобы жить в агрогородках белорусской постройки

Несколько лет Беларусь и Венесуэла, разделяемые десятью тысячами километрами, доказывают, что расстояние для эффективного сотрудничества значения не имеет. Открывая четыре года назад совместное предприятие по добыче нефти в Венесуэле, Александр Лукашенко по сути открыл новый континент для белорусов.

Сегодня объем добываемой белорусами в Венесуэле нефти превышает миллион тонн в год. После разработки крупнейшего месторождения Хунин-1 планируют доставать из недр в 10 раз больше. К слову, 90% бюджета Венесуэлы — это прибыль от экспорта нефти. Поэтому для них гораздо гораздо выгоднее ее продавать, а самим использовать природный газ. Белорусская сторона уже оказывает содействие в этой сфере. Это и поставки газового оборудования для транспорта, и обучение специалистов. Сейчас белорусы подписали контракт по газификации Каракаса.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для того, чтобы подать газ к тому или иному предприятию, надо строить магистральный газопровод. Мы сейчас ведём переговоры по строительству первого магистрального газопровода — идёт подготовка бизнес-плана, подготовка контракта — для того, чтобы это тоже было отдано нашему совместному предприятию.

Вот-вот в Венесуэле запустят производство кирпича на белорусском керамическом заводе. Планируют создать и производство дорожной техники. Подписан контракт, и фактически начали строительство нового завода по выпуску коммунальных машин. На стадии завершения новые производства МАЗов и тракторов.

Геннадий Свидерский, заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Мы надеемся, что в этом году будет завершена строительная готовность, и в следующем году начнётся поставка машинокомплектов и производство на этих заводах. Также мы ведём переговоры о возможно создании совместного предприятия и с Белорусским металлургическим заводом.

В планах — расширять участие и в программе строительства жилья. В нынешнем году в Маракае будет сдано две с половиной тысячи квартир. Эти объемы удвоят при застройке еще нескольких районов. Первый проект по возведению белорусских агрогородков на латиноамериканской земле также уже в стадии реализации.

Леонид Маринич, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

По просьбе венесуэльской стороны мы должны будем ввести в следующем году первые 50-70 домиков для проживания. Сегодня там уже записываются, и установлены очереди в местных органах, чтобы там жить.

Совместный торговый дом Беларуси и Венесуэлы, открытый весной этого года, успешно работает. Буквально недавно туда прибыл белорусский контейнер с новыми образцами наших товаров.

Диас Америко Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарийской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Большим спросом пользуются молочные продукты — сливочное масло, творожная продукция и твердые сыры, которые производят в Беларуси. Там выставлены и текстильная продукция, особенно льняная ткань.

Активно развивается сотрудничество и в науке. Сейчас Беларусь и Венесуэла реализуют 8 проектов, среди них производство противоопухолевых препаратов, создание спутниковых систем и систем наблюдения. Таким образом, стратегический союз между нашими дружественными государствами развивается на обмене опытом, передачи технологий, создании современных технопарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.