Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал сопредседатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктор Маргелов.

«Более реальный рыночный курс белорусского рубля определится через полторы-две недели», - считает Виктор Маргелов. Сегодня был сделан первый шаг к этому. «В любом случае это уже положительный момент в сфере экономики. Страна начала приобретать точку опоры, выходить из неопределенности и множественности курсов, которые лишь ослабляли экономику», - отметил он.

Для бизнес-сообщества это серьезный шаг к дальнейшему развитию и планированию осуществления новых контрактов. «Не секрет, что многие предприятия из-за неопределенности на валютном рынке были уже намерены закрываться, так как не было возможности свободно приобрести валюту», - сказал Виктор Маргелов. «Пока ясно, что установленный сегодня курс рубля является промежуточным, тем не менее сам факт его установления говорит о многом - отменены ограничения по курсообразованию на внутреннем рынке, которые действовали ранее (имеется в виду предельный обменный курс из расчета официальный курс Нацбанка плюс 2%)», - считает сопредседатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства». Рыночный курс белорусского рубля установится чуть позже, и он станет еще более стабильным, считает Виктор Маргелов.При этом Нацбанк должен контролировать процесс и в случае необходимости сглаживать отдельные спекулятивные колебания курса белорусского рубля за счет интервенций. «Главное, что спекулятивный всплеск на валюту будет снят, у предпринимателей появится стимул к продолжению бизнеса», - подчеркнул он.По словам Виктора Маргелова, в настоящее время более 80% предпринимателей занято промежуточным импортом, поставляя на заводы и фабрики зарубежные комплектующие. Реальный курс белорусского рубля непременно приведет к снижению цен на импортные товары и комплектующие, и от этого экономика только выиграет, считает эксперт.Положительно отразится рыночный курс рубля и на потребительском рынке. Цены на импортные продукты питания и промышленные товары через некоторое время тоже существенно снизятся. «Это произойдет не так скоро, как хотелось бы населению, но это обязательно будет», - уверен Виктор Маргелов.Ажиотаж на валюту должен пойти на спад, прогнозирует эксперт. Поскольку курс приблизится к тем объективным пропорциям, которые должны быть в белорусской экономике, исходя из ее конкурентоспособности на мировом рынке. Самое важное - запустить валютный рынок, чтобы экспортеры не боялись выходить на дополнительную сессию и продавать валюту. При нормальном развитии ситуации курс на альтернативном рынке должен снижаться, считает Виктор Маргелов. «Я уверен, что если бы еще в марте начали четко и внятно говорить об этой проблеме, активно вовлекая бизнес в решение вопросов, то спекулятивного курса удалось бы избежать, - подчеркнул он. - Потребуется еще время, чтобы все пришло в порядок».