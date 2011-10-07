МАПИД: Если рост цен на стройматериалы остановится, квадратный метр обойдется не меньше 3,3 миллиона рублей

«СБ. Беларусь сегодня» публикует стенограмму «круглого стола» о ситуации с жилищным строительством в Минске.

Сергей СЕМАШКО, начальник сметно–договорного отдела ОАО «МАПИД»:

Последние три месяца работаем в минус. Если не будет никакой компенсации, то убытки до конца года составят примерно 25 млрд. рублей. Где мы найдем такие деньги, за счет каких резервов? Фактически цены на стройматериалы выросли в 2 — 3 раза. С мая по сентябрь пенопласт подорожал втрое, цемент — более чем в полтора раза, арматура, сталь — в два раза, бензин — на 18 процентов, дизтопливо — на 30 процентов, столярные изделия — на 30 — 40 процентов. На линолеум, который у нас не производится, мы его покупаем в России, цена выросла более чем на 62 процента! Объем монтажных работ у нас уже сократился почти на 15 процентов.

У нас работают более 9,3 тысячи человек. Предприятие несет огромную социальную нагрузку: общежития, стадион, Дом культуры, ЖКУ, детский оздоровительный лагерь, футбольная и волейбольная команды, колхоз. Мы — спонсоры хоккейной команды «Юность», шефы более 10 детских учреждений. На эти цели ежемесячно необходимо 2 — 2,5 миллиарда рублей прибыли.

Сейчас, имея убытки, зарплату поднять не можем! С начала года уволились 174 специалиста, 68 — в первой половине сентября. Основная причина — падение зарплаты по отношению к курсу валют. Уезжают в Россию. Многие возвращаются на родину, в райцентры, понимая призрачность перспективы построить жилье в Минске ранее чем через 10 лет.

Я, например, вижу резервы. Почему бы не отказаться на стадии проектирования от остекления лоджий стеклопакетами из ПВХ и алюминия? Подсчитали: это даст снижение себестоимости квадратного метра на 2 — 4 процента. Бессмысленно устанавливать морально устаревшие чугунные кухонные мойки, потому что жильцы их все равно выбрасывают при заселении. То же самое с импортным линолеумом, его меняют на паркет или ламинат. Мы об этом неоднократно писали, предлагали...

Кроме того, удорожание квадратного метра происходит и за счет применения новых технологий. Например, из–за повышения требований по теплопередаче ограждающих конструкций и использования для этого более энергоэффективных материалов и конструкций произошло удорожание стоимости квадратного метра на 5 — 8 процентов. Если мы говорим о защите дольщиков, то не надо при этом забывать о строителях.

Если рост цен на стройматериалы остановится, квадратный метр обойдется не меньше 3,3 миллиона рублей.