Малый бизнес теперь может кредитоваться и в евро

Новости Беларуси. Банк развития предлагает новую услугу в рамках активной реализации программы финансовой поддержки малых и средних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь долгосрочные кредитные ресурсы по привлекательной процентной ставке можно получить не только в долларах, но и в евро. Кредиты выдаются банками-партнерами субъектам малого и среднего бизнеса на приобретение или модернизацию основных средств производства, а также на пополнение оборотного капитала.