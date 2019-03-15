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Малый бизнес теперь может кредитоваться и в евро

15 марта 2019 16:59
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Новости Беларуси. Банк развития предлагает новую услугу в рамках активной реализации программы финансовой поддержки малых и средних предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь долгосрочные кредитные ресурсы по привлекательной процентной ставке можно получить не только в долларах, но и в евро. Кредиты выдаются банками-партнерами субъектам малого и среднего бизнеса на приобретение или модернизацию основных средств производства, а также на пополнение оборотного капитала.

Больше новостей экономики за 15 марта здесь.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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