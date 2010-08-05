Малый бизнес «с нуля». Где взять начальный капитал?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома Александр Калиновский.

Чтобы выжить в жестких условиях конкуренции, нужно внедрять инновационные идеи, разработки. На сегодня это первое направление, являющееся наиболее перспективным, при условии, что есть средства и возможность их получить.

Для начинающего бизнесмена самый простой и эффективный способ заработать первоначальный капитал — закупать продукцию белорусских производителей и вывозить ее на продажу в Москву, Санкт-Петербург, Подмосковье и другие регионы России. В этом могут помочь предприятия, которые организовывают ярмарки за границей, — наше коммунальное УП «Минсквнешторгинвест» и УП «Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты». С точки зрения налогообложения, упрощения процедуры ведения бизнеса, экспорт белорусской продукции самый простой.

На мой взгляд, на сегодня это два направления, которые могут реально помочь заработать деньги. Однако в настоящее время они не самые популярные.

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