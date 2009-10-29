Малый бизнес. Критика

Беларусь признана четвёртой в мире среди лучших государств-реформаторов по регулированию предпринимательской деятельности.

Шаги последних по либерализации экономики многие эксперты уже называют настоящим прорывом. Созданы все условия и для привлечения частников к разгрузке складов отечественных предприятий. Однако не всем новшествам в работе с малым бизнесом пока удаётся прижиться.

Свою кулинарную симфонию он называет не иначе, как музыкой души — гастрономические изыски для предпринимателя Владимира стали не только любимым семейным блюдом, но и бизнесом. Блины расходятся на ура, хотя ещё пару лет назад это казалось нереальным. Конек в его румяном деле – отечественные продукты.

Владимир Волчок, директор блинной (Брест):

«Стало проще работать, даже по отчетности: статистика раз в квартал, документы в налоговую сдаются раз в квартал. Мне кажется, созданы все условия для того, чтобы создавать новые предприятия».

За последние два года в белорусском законодательстве совершён настоящий прорыв в сторону либерализации. И особенно это касается малого бизнеса: Заявительный принцип – заявил о себе и иди работай, аренда — отменена пошлина и госрегистрация договоров, контроль – необоснованные проверки теперь под запретом. Законы совершенствует государство, но и исполнительная власть старается поощрить частника.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

«10 миллиардов рублей переданы в «Беларусбанк»: будет проведён городской конкурс на лучший бизнес-проект среди малого бизнеса. Человек берёт в банке городские деньги в виде кредитных ресурсов на реализацию собственного дела».

Эксперты готовят уже и новый документ, который значительно снизит налоговую нагрузку. Пока все нюансы в секрете. Беларусь, к слову, признана четвёртой в мире среди государств-реформаторов по регулированию предпринимательской деятельности.

Чтобы предпринимателям было удобнее подставлять плечо производителям организованы оптовые рынки. На самом крупном из них — под Минском — арендная плата составляет всего евро за метр, и, как результат — площади заполнены на 100%. Но вот наплыва предпринимателей производители пока не заметили. Прямо скажем, не многолюдно. В десяти торговых боксах – 13 предприятий. Продажи есть, но, в основном, небольшие.

Рекламы хватает. Причины неактивности, к сожалению, всё те же. Производителю не хватает гибкости. Частнику по-прежнему легче работать с дешёвым китайским товаром, покупая его на рынках в Украине. Белорусский товар отличается качеством, но отнюдь не низкими ценами даже в оптовых магазинах. На ценовую политику не повлияла даже «копеечная» аренда.

Более критичная ситуация в Витебске. Здесь выставку-ярмарку продукции отечественных производителей пришлось закрыть — нерентабельно. За время работы не удалось заключить ни одного договора с предпринимателями.

Ирина Лебедева, индивидуальный предприниматель (Витебск):

«Может быть, и стоило посетить эту выставку, может и есть какие-то предприятия, достойные внимания, но сотрудничать с ними непросто. Это касается оформления накладных и всего прочего».

Доля малого бизнеса, только по лёгкой промышленности, могла бы вырасти до 30-40% процентов от всей реализации. Но пока, похоже, частнику это не выгодно, работая в условиях даже самого либерального законодательства. Может, стоит принципы работы наконец изменить и самим производителям?