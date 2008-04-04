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Малые и средние города Беларуси становятся привлекательными для иностранных инвесторов

04 апреля 2008 16:51
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Это отметил премьер-министр Сидорский во время рабочей поездки в Шумилинский район Витебской области.

Только за два месяца этого года, инвесторам передано земельных участков на сумму более чем 30 миллиардов белорусских рублей. В то время как за весь прошлый год эта сумма составила 26 миллиардов.

Между тем, главная цель рабочей поездки главы белорусского правительства в Шумилинский район - реализация требований Директивы №3 об экономии и бережливости. На местных предприятиях обсуждают вопросы выполнения заданий по увеличению использования местных видов топлива, внедрение энерго- и ресурсосберегающего оборудования.

# Экономика

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