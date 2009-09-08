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Малому бизнесу окажут поддержку

08 сентября 2009 07:28
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В Беларуси решено создать рабочую группу для оперативного анализа ситуации, выработки мер и оказания субъектам малого предпринимательства поддержки по реализации белорусских товаров на внутреннем и внешнем рынках.

«Основной задачей деятельности рабочей группы является организация постоянной системной работы госорганов и организаций по разрешению проблемных вопросов, связанных с активизацией привлечения субъектов предпринимательства к реализации товаров отечественного производства, а также налаживание взаимодействия между организациями - производителями и субъектами малого предпринимательства по вопросам приобретения товаров отечественного производства», - говорится в пресс-релизе.

В состав рабочей группы включены руководящие работники органов госуправления, ответственные в рамках курируемых направлений за проведение работы, связанной с привлечением субъектов малого бизнеса к реализации товаров отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках, а также представители объединений (ассоциаций и союзов) субъектов предпринимательства.

Деятельность рабочей группы возглавляет директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Александр Лихачевский, сообщает БЕЛТА.

# Экономика

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