Максимальный размер единовременного социального пособия в Беларуси предлагается увеличить с 5 до 10 бюджетов прожиточного минимума

Новости Беларуси. С 1 ноября этот норматив в стране составляет 574 тысяч 790 рублей. Министерством труда и соцзащиты уже подготовлены предложения, направленные на повышение уровня и доступности социальной помощи.

Об этом сегодня сообщила глава ведомства Марианна Щеткина во время онлайн-приема граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На линию поступило более 80 обращений со всей республики. Каждое пятое — по телефону. Ряд вопросов касался оказания адресной соцпомощи.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Конечно же, сегодня многие получали единовременную помощь, а сейчас у них возникло и право на ежемесячное пособие. Кроме того, одиноких пенсионеров, неработающих инвалидов интересовал вопрос, где ещё можно получить какую-то помощь, чтобы компенсировать ряд своих затрат. Конечно, мы по ходу сразу решали вопросы с нашими комитетами для того, чтобы люди могли обратиться и в ряде случаев. Там, где действительно это необходимо, где люди нуждаются. Работает и управление соцзащиты на местном уровне — есть возможность оказания и помощи из фонда соцзащиты: это и затраты на лекарства тем людям, которые в них нуждаются, не работают и, в первую очередь, проживают одни.