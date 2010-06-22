Махмуд Аль-Абраш: Сирия нуждается в белорусских товарах, как и Беларусь — в сирийских

В ближайшее время Беларусь может посетить президент Сирии. Об этом стало известно сегодня на встрече Александра Лукашенко с сирийскими парламентариями.

Делегация Народного собрания этой страны во главе со спикером находится в Минске. Визит же на высшем уровне будет своеобразным трамплином в отношениях двух стран. Сирия должна стать главным партнером для Беларуси на Ближнем Востоке.

Сирийцы привыкли к климату сухому и горячему. В Беларуси их ждали прохлада и дождь. Глава белорусского государства тепло встречал всю делегацию Народного собрания. Так называется в Сирии парламент.

Сегодня сирийские парламентарии в Минске не только как представители законодательной власти своей страны, но и как проводники экономических идей. Речь идет, конечно, не о конкретных контрактах, а о направлениях сотрудничества и перспективах.

Александр Лукашенко считает, что деловые связи нужно развивать активнее. Беларусь может поставлять на сирийский рынок всю продукцию отечественной промышленности — от самосвалов до сухого молока. Экономики двух государств взаимодополняемы. Проработать на территории Арабской Республики готовы и проекты совместно с третьими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы способны очень далеко продвинуться в наших отношениях с Сирией. Я считаю, что Сирия должна быть нашим главным партнером на Ближнем Востоке. Через вашу страну мы можем сотрудничать со всеми государствами этого непростого региона. Думаю, что Сирия от этого получит только выгоду. Мы можем действовать аналогично, как в Венесуэле, но вы значительно ближе, поэтому нам удобнее сотрудничать с вами. Мы готовы разместить у вас совместные производства, которые мы размещаем в других государствах. Еще раз подчеркиваю: этим самым мы можем значительный вклад внести в индустриализацию вашего государства.

Махмуд Аль-Абраш, председатель Народного собрания Сирийской Арабской Республики:

Я надеюсь, что отношения между Сирией и Беларусью будут стратегическими, ведь наши отношения имеют давнюю историю. Они отличаются искренностью и доверием.

Сегодня Александр Лукашенко вспоминал, что поездка в Сирию стала одним из первых его зарубежных визитов в качестве Главы государства. Белорусский лидер в этой стране был дважды: в 98-м году, а затем в 2003. В последний раз итогом двухдневных переговоров стал почти десяток соглашений о сотрудничестве в различных сферах и поставки техники с МАЗа. Предыдущий сирийский лидер, отец нынешнего президента, помог Александру Лукашенко «понять» Восток. В ближайшее время в Беларуси ждут главу Сирии Башара Асада с ответным визитом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время, я надеюсь, состоится визит моего друга, вашего президента в нашу страну. Я уверен, что это будет своеобразный трамплин в наших отношениях. Мы значительно можем продвинуться по всем направлениям нашего сотрудничества.

Продолжением встреч на высоком уровне для сирийских парламентариев стал разговор в правительстве. Там подтвердили желание создать в арабской стране белорусскую сборку тракторов, грузовиков и колесных тягочей.

Экономику упоминали и в межпарламентском диалоге. Гости из Сирии побывали у коллег в Совете республике и в Палате представителей. Благодаря созданной совместно комиссии депутатов, торговать странам и выполнять договоренности станет проще. Товарооборот хоть и вырос с конца 90-х годов почти в 30 раз, но потенциал еще огромный.

Махмуд Аль-Абраш, председатель Народного собрания Сирийской Арабской Республики:

Сирия нуждается в белорусских товарах, как и Беларусь — в сирийских. Мы создали межпарламентскую комиссию, которая и дальше будет развивать экономические отношения между нашими странами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное, что сегодня у сторон есть стремление наращивать сотрудничество во всех сферах.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Возможности для этого есть. Белорусская сторона готова принять в любое время сирийских исследователей, участвовать в организации научных центров в Сирии. Я думаю, что после сегодняшнего визита, может быть, будет получен импульс для дальнейшего развития.

Депутаты из Сирии не торопятся домой. Они хотят «посмотреть» Беларусь. Парламентарии пробудут в стране еще два дня.

Наталья Бреус, Ольга Юруть, Игорь Пучков, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.