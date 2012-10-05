МАГАТЭ: Опыт Беларуси будет использован для рекомендаций другим странам

Новости Беларуси. МАГАТЭ высоко оценивает степень готовности инфраструктуры Беларуси для реализации проекта строительства атомной электростанции. Сегодня заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Александр Бычков представил белорусскому правительству итоговый отчет по интегральной миссии, которая в июне изучала инфраструктуру Республики, необходимую для реализации проекта по строительству атомной станции. В документе отражены хорошие практики Беларуси, а также выводы агентства и рекомендации по плану действий на ближайшее время.

Эксперты анализировали не только технические параметры, но и законодательство, систему менеджмента, систему радиационной защиты.

Дон Ковачич, руководитель по проекту технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии и Республики Беларусь:

Страна демонстрирует максимальную открытость и прозрачность. Примечательно, что у вас создана межведомственная комиссия. Это обеспечивает быстрый обмен информацией между людьми, которые задействованы в этом проекте. У вас на очень высоком уровне организован радиационный мониторинг.

Белорусская сторона при встрече отметила, что все рекомендации МАГАТЭ по строительству атомной станции будут выполнены. Министерство энергетики совместно с Национальной Академией наук и другими органами государственного управления подготовит национальный план действий, который утвердит правительство Беларуси и на основании которого разработают детальный рабочий план, - сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бычков, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии:

«Мы определили ряд хороших практик, выявили, они будут использоваться для рекомендаций другим странам. Мы понимаем, что страна готова, Беларусь поставила этот проект на очень высокий государственный уровень. Это очень хорошая практика, хороший опыт, такого опыта во многих странах, кстати, нет. У вас очень хорошая система подготовки кадров, очень впечатляет система управления, то есть фактически в любой момент правительство может отрегулировать все текущие вопросы – тоже очень важно» - комментирует Александр Бычков.

Все рекомендации по строительству атомной станции будут выполнены. Готовность к сегодняшнему сотрудничеству сегодня подтвердила белорусская сторона.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы как Республика Беларусь полностью выполняем сегодня все рекомендации, и будем их выполнять и в дальнейшем, потому что это безопасность. У нас сложилось с МАГАТЭ очень тесное сотрудничество, продуктивное, я хочу прямо сказать, что мы получили полную поддержку по всем направлениям.