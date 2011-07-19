МАГАТЭ не поддерживает протест Вильнюса в отношении строительства АЭС в Беларуси

Стартовую площадку белорусской АЭС ввели в строй. Об этом сегодня сообщил главный инженер проекта. Это так называемый административно-бытовой корпус, на базе которого будет возведена сама станция.

В то же время сегодня стало известно, что МАГАТЭ не поддерживает протест Вильнюса касательно строительства АЭС в Беларуси. Напомним, в конце июня в Женеве Литва заявила якобы о невыполнении Беларусью требований конвенции Эспо, которая предполагает полное информирование стран-соседей о строительстве атомных станций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Чем реальнее становится образ белорусской АЭС, тем более непонятными становятся претензии Литвы к ее безопасности. На это обратили внимание даже эксперты МАГАТЭ. Ведь западные соседи и сами запланировали проект АЭС. Висагинскую построят в 2 километрах 300 метрах от нашей границы. И если мыслить, во-первых, с точки зрения безопасности, то возражения с нашей стороны звучат куда логичнее.

Александр Андреев, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Они нам говорят, что никакого воздействия на территорию Беларуси не будет. А от нашей белорусской станции, которая на расстоянии 30 км от границы, могут быть. Хотя рассматривался один и тот же реактор.

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

У специалистов, в том числе и литовских, безопасность нашей атомной станции сомнений не вызывает. Вызывает у политиков больше. И, конечно, там переплетаются и экономические интересы.

Такая позиция, по мнению директора российской компании-проектировщика нашей АЭС, ничто иное, как коммерческий интерес. Ведь если у Беларуси появится своя станция, Литве будет уже непросто бороться за место на энергетическом рынке.

Александр Глухов, генеральный директор ЗАО «Атомстройэкспорт» (Россия):

Прежде всего, я считаю, что это элемент конкурентной борьбы. Когда они говорят, что белорусская атомная станция, которая должна быть построена в Островецком районе, несет в себе небезопасность в отношении литовского населения, можно встречный вопрос поставить и литовской стороне, которая собирается строить станцию на границе с Беларусью.

К слову, эти же российские разработчики накануне предоставили белорусской стороне очередной отчет. В документе — анализ событий на Фукусиме и их проекция на белорусскую АЭС, которая, уже известно, будет строиться по более прогрессивному проекту. Он изначально получил высокую оценку МАГАТЭ. Кроме того, братья-близнецы островецкой станции уже возводятся в Индии и России. А прототип прошлого поколения работает в Китае. Подобные реакторы — сейчас самые современные и надежные. 70% их бюджета тратят на обеспечение безопасности.

Анатолий Бондарь, главный инженер ГУ «Дирекция строительства АЭС»:

Фукусима, даже проекта 60-х гг, выдержала землетрясение. Только цунами, выведшее из строя работу дизельных резервных электростанций, усугубило эту ситуацию. Поэтому думаю, что бояться землетрясения — это не тот фактор, которого надо бояться.

Подобные внештатные ситуации на белорусском объекте исключены — отметили сегодня специалисты. К примеру, проект Фукусимы не предусматривал даже ловушки расплава (в случае аварии блокируется радиоактивное топливо). На белорусской станции этот элемент уже предусмотрен. Кроме того, защитных оболочек у реактора будет две. И это несмотря на то, что ни землетрясений, ни цунами в наших широтах быть не может.

Сергей Сорокин, начальник научно-технического отдела ОКБ «Гидропресс» (Россия):

Защитная оболочка — на случай аварийной ситуации, если выйдет реактивный радиоактивный теплоноситель из первого контура, все радиоактивные элементы будут находиться внутри защитной оболочки. Эта оболочка рассчитана также на внешние воздействия — она выдерживает даже падение самолета.

Сегодня на островецкой площадке уже возведен административно-бытовой корпус. В сентябре начнется разработка котлована. А первую энергию от собственной АЭС белорусы получат в 2017 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Стартовую площадку белорусской АЭС ввели в строй