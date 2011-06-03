М. Щеткина: Средства, затраченные на переобучение, компенсируются за счёт средств Фонда социальной защиты

В бюджете Беларуси достаточно средств для оказания адресной социальной помощи. Это отметила министр по труду и социальной защите Марианна Щеткина.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что органы власти на местах должны принять меры для оказания помощи наиболее уязвимым категориям граждан, в том числе одиноким, инвалидам, многодетным семьям.

Варианты могут быть различными, в том числе за счет закрепления таких малообеспеченных граждан за предприятиями и организациями. Кроме того, при рассмотрении законопроекта о занятости Минтруда предлагает предусмотреть возможность опережающего переобучения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марианна Щеткина. министр по труду и социальной защите Республики Беларусь:

Мы должны рассматривать все превентивные меры для разного развития ситуации в экономике, потому что оптимизация численности работающих на предприятиях, в связи с модернизацией экономики, будет. Выделены средства на переобучение людей — может быть, на этом же предприятия, на соседнем, это возможность есть. Средства, затраченные предпринимателем на переобучение, компенсируются за счёт средств Фонда социальной защиты.