М. Ковалев: Полутаможенный союз пора превращать в таможенный

Нефтяной вопрос продолжают прорабатывать уже на уровне экспертов.

Вчера по инициативе российской стороны, состоялась двусторонняя встреча Президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев сняли все острые вопросы по поставкам энергоресурсов. Беларусь будет беспошлинно получать нефть и нефтепродукты в Таможенном союзе. Это позволит уже с нового года начать работу на взаимовыгодных условиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

После поворота «Одесса-Броды» в нормальное русло показали России, что полутаможенный союз пора превращать в таможенный. Ясно, что таможенные пошлины взиматься не будут, и у нас будет единый рынок нефти и нефтепродуктов, а это огромный экономический эффект как для белорусской, так и для российской экономики.

Георгий Гриц, экономист:

Мы говорим сегодня о поставках 12 млн. тонн российской нефти на 2011 год. В то же время у нас законтрактировано 10 млн. тонн поставок из Венесуэлы. А если добавить 2 млн. тонн нашей внутренней нефти, то получается достаточно уравновешенные товарные поставки по регионам. Поэтому, если взять за точку отсчета 2011 год, то она более согласована, более стабильна, более взаимовыгодна для всех сторон. В первую очередь, для Беларуси.

Ирина Точицкая, кандидат экономических наук:

У нас возникает дополнительная возможность торговать энергоресурсами и нефтепродуктами, которые традиционно являлись нашим основным экспортным товаром на рынке вне СНГ. Это позволит нам опять вернуться к положительному сальдо торговли вне СНГ и в целом улучшить ситуацию с сальдо торгового баланса.