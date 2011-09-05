Лузгин: Я бы не советовал сразу бежать и хватать валюту по любому курсу, а подождать некоторое время

Николай Лузгин, первый заместитель председателя Национального банка Беларуси:
Я бы не советовал сразу бежать и хватать валюту по любому курсу, а подождать некоторое время, присмотреться к ситуации и задуматься, стоит ли это делать. Тем более что параллельно будут значительно подняты процентные ставки на рынке кредитных ресурсов и, соответственно, по рублевым депозитам населения.
Николай Лузгин также рассказал, что меры экономического плана, которые планируется осуществить в Беларуси, предусматривают ограничение эмиссионных процессов, ужесточение денежно-кредитной, процентной политики. «Все это в ближайшее время будет проведено», - пояснил представитель Нацбанка. При этом межбанковский рынок будет практически закрыт, резко ограничен.
В ближайшие дни Национальный банк подготовит и разошлет коммерческим банкам нормативные рекомендательные документы, которые будут обеспечивать подготовку к выходу на единый курс.