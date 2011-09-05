Лузгин: Я бы не советовал сразу бежать и хватать валюту по любому курсу, а подождать некоторое время

Вначале, можно предполагать, что курс второй сессии будет значительно выше, чем официальный рынок, который устанавливается на первой сессии. Однако вскоре, по его словам, курс белорусского рубля будет укрепляться, и через некоторое время курсы первой и второй сессий сблизятся. Тем самым Нацбанк рассчитывает выйти на единый курс. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национального банка Беларуси Николай Лузгин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Николай Лузгин, первый заместитель председателя Национального банка Беларуси:

Я бы не советовал сразу бежать и хватать валюту по любому курсу, а подождать некоторое время, присмотреться к ситуации и задуматься, стоит ли это делать. Тем более что параллельно будут значительно подняты процентные ставки на рынке кредитных ресурсов и, соответственно, по рублевым депозитам населения.



Николай Лузгин также рассказал, что меры экономического плана, которые планируется осуществить в Беларуси, предусматривают ограничение эмиссионных процессов, ужесточение денежно-кредитной, процентной политики. «Все это в ближайшее время будет проведено», - пояснил представитель Нацбанка. При этом межбанковский рынок будет практически закрыт, резко ограничен.



В ближайшие дни Национальный банк подготовит и разошлет коммерческим банкам нормативные рекомендательные документы, которые будут обеспечивать подготовку к выходу на единый курс.