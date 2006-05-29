"Лукойл" и "Белнефтехим" успешно реализуют ряд совместных проектов

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с главой нефтяной копании "Лукойл" Вагитом Алекперовым перспективы сотрудничества российского предприятия с белорусскими партнёрами. Сейчас компания "Лукойл" совместно в концерном <Белнефтехим> реализует ряд проектов, в частности, в соответствии с поручением Президента Беларуси Александра Лукашенко созданы совместные предприятия по производству присадок для смазочных материалов и их реализации. Кроме того, <Лукойл> стал одним из крупных приобретателей машиностроительной продукции, производимой в Беларуси. По словам главы компании Вагита Алекперова, сегодня заключено 11 контрактов на поставку машин и оборудования для "Лукойла".



<Наша компания является крупным поставщиком нефти, и мы, в частности, могли бы применить новые технологии при модернизации нефтеперерабатывающих мощностей Беларуси", - сказал Вагит Алекперов. "У "Лукойла" исторически сложившиеся дружественные отношения с коллегами - белорусскими нефтяниками, поэтому у нас много общих тем>, - добавил он.



По словам Вагита Алекперова, во время встречи с главой белорусского государства детально обсуждены все аспекты сотрудничества Беларуси с "Лукойлом".