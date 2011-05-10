Лукашенко: Задача поставлена, чтобы мы, отойдя от советской экономики, диверсифицировали и приспособили ее к нашему сырью

Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства посетил предприятия «Хенкель Баутехник» и «Косвик», созданные с участием иностранных инвестиций.

В центре внимания главы государства — вопросы, связанные с привлечением в страну иностранных инвестиций, а также с созданием высокотехнологичных производств на местных видах сырья.

Свою рабочую поездку по Минской области Александр Лукашенко начал с посещения завода по производству строительных смесей. Президент поинтересовался проблемами бизнесменов, в частности, ситуацией с приобретением валюты. Кроме этого, Глава государства заявил о необходимости усовершенствовать Совет по развитию предпринимательства при Президенте.

Александр Лукашенко:

Я очень серьезно думаю о том, чтобы нам как-то модернизировать Совет по предпринимательству. Единственный Совет при президенте, 15 лет назад созданный, — только по предпринимательству. Работает он, к сожалению, из рук вон плохо, и не потому, что чиновники плохие, а потому, что вы оказались не теми, кто я думал. Я думал: создам Совет, и так всё будет вариться, и мне напрямую будут поступать предложения или же какие-то серьезные нарекания на законодательство. Но такого нет! Я пару раз собирался с ними. Так они встают и начинают мне про свои проекты рассказывать — лоббируют. Я говорю: «Ребята, вы лоббировать должны всю систему». Поэтому нам в ближайшее время, уже в этом году, надо подумать о том, чтобы эта кухня завертелась. Правда, сегодня уже и предприниматели другие. Они уже позубастей. И в этот Совет надо ребят таких, которые состоялись и которые не будут только себя видеть. Состоявшийся богатый предприниматель уже будет стараться кого-то поддержать. Вот таких надо людей, чтобы была обратная связь для президента с этим сообществом.

Александр Лукашенко посетил еще одно совместное предприятие — белорусско-канадское по производству паркета. Президент обратил внимание, что нужно больше использовать отечественного сырья и ресурсов, касается это и лесозаготовки. Президент предложил руководству предприятия создать подобное производство в любом другом населенном пункте Беларуси, при этом государство готово участвовать в данном процессе. Глава государства пообщался с бизнесменами.

Александр Лукашенко:

Вы нам поможете такое предприятие создать. Вы вдвоем объединитесь и на рынке будете выступать более мощно. Пусть это будет частник — не важно, кто. Главное — один человек, который потом соберет команду знающую. Давайте его прокредитуем, поможем ему. Он создат предприятие и рассчитается. Задача поставлена перед страной, чтобы мы нашу экономику, отойдя от советской экономики, диверсифицировали и приспособили к сырью нашему.