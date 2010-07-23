Лукашенко: Я сразу же отмел все предложения по приватизации

Совещание на «Гродно Азоте» было целиком посвящено состоянию дел на предприятии и поиску наиболее эффективных путей его развития. Повышенный к нему интерес объясняется особой значимостью предприятия для государства — это флагман химической промышленности и сегодня Александр Лукашенко заметил, что от предприятия во многом зависит развитие всего нефтехимического комплекса страны.

Александр Лукашенко:

Я откровенно говорю, что я сразу же, с порога отмел все предложения по приватизации — не потому, что мы против приватизации, а потому, что, приватизируя флагман белорусской экономики, надо знать, в чьи руки попадет это предприятие, насколько новый хозяин способен работать лучше, чем работал старый, то есть государство.

Для меня, как Президента, важно то, что там работает коллектив более 7 тыс. человек, который должен спустя короткий промежуток времени сказать, что Президент поступил правильно, прислав сюда нового человека. Во-вторых, это градообразующее предприятие. Поэтому ваша задача — с губернатором и местными органами власти работать заодно. Здесь должен быть идеальный порядок, люди должны быть довольны не только на предприятии, но и в городе, и в области в целом.

С момента назначения нового директора прошел почти год — самое время подвести итоги. Стоит отметить, что многое сделать удалось. К примеру, еще совсем недавно завод буквально не вылезал из долгов. Сегодня уже есть деньги на развитие производства, социальной сферы и в целом дела идут достаточно неплохо. Растут и рентабельность, и оборотные средства. Средняя зарплата, кстати, у обычных работников — порядка двух миллионов рублей. Осваиваются новые виды продукции — как один из способов выжить в непростых условиях роста цен на энергоносители. Здесь стали выпускать биодизельное топливо, к концу года планируют получить еще одну такую установку. Но поднимать эффективность любой ценой, отметил Президент, нельзя, все должно работать на человека.

Александр Лукашенко:

Суть нашей политики заключается в том, что все эти аммиак, карбамид, гайки, телки, коровы, быки — все это ничто перед человеком. Все должно быть поставлено на службу человеку. Да, производство, мы его вертим, крутим, носим на руках, но только во имя одной цели — человека. Мы 15 лет проводили такую политику и от нее не уйдем. Поэтому всякие рыночно-бизнесменские штучки, даже если они хороши, не вполне применимы к нам.

Эффективность производства нужно поднимать не любой ценой. Прежде всего, сбрасывания социальной сферы мы не допустим. Хотя во многих государствах предприятия могут быть не обременены такими социальными нагрузками. А у нас так сложилось, и я не думаю, что это плохо. Каждый человек, кроме зарплаты, должен иметь возможность съездить в санаторий, получить путевку подешевле. Но самое главное — это дети, чтобы трудящие этого коллектива имели возможность ребенка отвести в детский сад, отправить в школу. И чтобы предприятие за это несло ответственность.

Модернизация производства, упор на экономию ресурсов, поиск новых рынков сбыта и уход от сезонности продаж — это задачи на ближайшую перспективу. Своими мнениями о том, как достичь этого, поделились сегодня и директор «Гродно Азота», и руководители концерна, губернатор и помощники президента. Оппонентом им выступал Зенон Ломать — председатель Комитета Госконтроля. К заводу, конечно, есть претензии: из 11 инвестпроектов, которые здесь реализовывались, 3 оказались неприбыльными. Для совершенствования работы предложено создать некое подобие Белорусской калийной компании, структура которого занималась бы логистикой и контролем продаж.