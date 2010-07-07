Лукашенко, выслушав доклады губернаторов, потребовал провести уборку урожая в максимально сжатые сроки

Уборка зерновых культур началась в республике. В нынешнем году у белорусских аграриев есть все предпосылки для сбора хорошего урожая зерновых и заготовки кормов в полном объеме. Удачно стартовали Брестский и Гомельский регионы. Губернаторы этих областей сегодня доложили Президенту страны о текущей социально-экономической ситуации и о начале уборки урожая зерновых культур.

Александр Лукашенко, выслушав доклады Константина Сумара и Александра Якобсона, потребовал провести уборку урожая в максимально сжатые сроки. Президент считает, что к 20 июля все регионы страны должны полностью включиться в главную аграрную кампанию года. Более того, Глава государства намерен лично инспектировать ход уборочной кампании в областях.

Президент в ходе доклада подчеркнул важность сохранения темпов начала уборочной. Пока погода располагает, нужно этим благоприятным фактором воспользоваться. Хлеб убрать вовремя и без потерь — главное требование к белорусским аграриям в эти жаркие дни. А от чиновников на местах требуется создать максимально комфортные условия как на работе, так и в быту для тех тружеников, которые будут заняты в поле.

Не только вовремя собрать, но и качественно высушить зерно. Как доложил сегодня Президенту Брестский губернатор Константин Сумар, в его регионе все зерносушильные комплексы готовы к работе в таком напряженном темпе. Пока область только начинает уборочную страду. Здесь планируют намолачивать до 70 тысяч тонн хлеба в сутки.

Глава государства в ходе доклада также поинтересовался такой стратегической культурой как кукуруза. На Брестчине, к примеру, закупили отечественные семена, которые в итоге оказались ещё более урожайными, чем импортные из Франции.

От аграрного сектора не отстает и реальная экономика: руководитель Брестского региона особо отметил прирост производства промышленной продукции, который по итогам полугодия составил 113,4% к аналогичному периоду прошлого года.

На Гомельщине 12 районов уже приступили к уборке зерновых, а уборка рапса идет по всей области. Техника готова к массовой уборке, заверил Президента губернатор Александр Якобсон. Аграрии Гомельщины в этом году также ожидают больших урожаев и от кукурузы.