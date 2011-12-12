Лукашенко: Вы в своё время считали честью собрать макулатуру и металлолом, принести в школу и все были рады

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Могилевскую область знакомится с состоянием дел в бумажной отрасли Беларуси. В Шклове глава государства посещает фабрику «Спартак».

Три года назад Александр Лукашенко подписал указ о техническом переоснащении и реконструкции этого предприятия. После полной модернизации фабрика должна стать одним из ведущих предприятий в стране по производству не только различных видов картона и бумаги, но и продукции санитарно-гигиенического назначения.

Только за 9 месяцев текущего года предприятие уже отправило на экспорт продукции на 2 миллиона долларов. Заключён ряд выгодных контрактов и на 2012 год. Глава государства отметил, что в эту фабрику были вложены огромные средства — более 300 млрд. рублей, поэтому после её выхода на проектные мощности в следующем году, она должна давать большую отдачу. Президент также дал поручение разработать более качественный подход к сбору сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Приведите каждому райисполкому или горисполкому, администрации в городах — 300 тысяч тонн на будущий год, кровь из носа. Вы в своё время считали честью собрать макулатуру и металлолом, принести в школу и все были рады. И таким образом мы понемножку, потихоньку поощряли детей — это тоже хороший труд. Мы собирали огромное количество и металлолома, и макулатуры, пора к этому вернуться. Должна быть программа: облпотребсоюз столько, образование столько. Доведите это до райисполкомов.