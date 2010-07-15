Лукашенко встретится с руководством словенской компании «Рико»

Президент Александр Лукашенко сегодня встретится с руководством словенской компании «Рико». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Она работает на рынке бывших югославских стран с 1980-х годов в сфере машиностроения и имеет большой опыт в области разработки технологий, особенно в металлообратывающей промышленности, в автомобиле- и авиастроении и других сферах. «Рико» считается компетентным партнером в сфере логистики. Представительство этой компании аккредитовано в Беларуси в 2001 году.