Лукашенко встретился с бизнесменами из словенской компании «Рико»

Свои предложения по дальнейшему сотрудничеству бизнесмены из Словении представили белорусскому президенту.

Беларусь готова сотрудничать со словенской компанией «Рико» на взаимовыгодных условиях. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководством фирмы. Эта компания зарекомендовала себя как надежный партнер, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко:

Я думаю, что впереди у нас более эффективные проекты и более широкое сотрудничество. Меня интересуют проекты как в сфере экологии, так и в сфере энергетики. Также инфраструктурные проекты. Главное, чтобы они по цене были конкурентоспособными. Меня очень заинтересовал вопрос по нашему совместному экспорту в третьи страны. Здесь должны быть конкретные уже результаты. Может, у вас будут какие-то другие предложения по совместному сотрудничеству, я готов их рассмотреть, поддержать. Решение будет принято в кратчайшие сроки.

«Рико» уже 10 лет работает в Беларуси, занимаясь поставками оборудования для отечественного машиностроения и деревообработки. Компания также участвует в социальных проектах — поддерживает развитие детского спорта.