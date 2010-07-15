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Лукашенко встретился с бизнесменами из словенской компании «Рико»

15 июля 2010 14:11
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Свои предложения по дальнейшему сотрудничеству бизнесмены из Словении представили белорусскому президенту.

Беларусь готова сотрудничать со словенской компанией «Рико» на взаимовыгодных условиях. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководством фирмы. Эта компания зарекомендовала себя как надежный партнер, подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко:
Я думаю, что впереди у нас более эффективные проекты и более широкое сотрудничество. Меня интересуют проекты как в сфере экологии, так и в сфере энергетики. Также инфраструктурные проекты. Главное, чтобы они по цене были конкурентоспособными. Меня очень заинтересовал вопрос по нашему совместному экспорту в третьи страны. Здесь должны быть конкретные уже результаты. Может, у вас будут какие-то другие предложения по совместному сотрудничеству, я готов их рассмотреть, поддержать. Решение будет принято в кратчайшие сроки.

«Рико» уже 10 лет работает в Беларуси, занимаясь поставками оборудования для отечественного машиностроения и деревообработки. Компания также участвует в социальных проектах — поддерживает развитие детского спорта.

 

# Экономика # Лукашенко

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