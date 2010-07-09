Лукашенко: Витебщина может иметь огромный денежный результат, даже выше, Гродненщина – при их-то землях

Александр Лукашенко требует увеличивать экспортные возможности белорусских предприятий. Такую задачу Президент поставил сегодня, посещая УП «Витебская биофабрика».

Здесь Глава государства ознакомился с организацией производства современных ветеринарных препаратов и их поставкой на внутренний и внешние рынки. Шла речь и о развитии самого областного центра. Александру Лукашенко представили генплан Витебска.

Именно здесь изготавливают те лекарственные препараты, которые используют животноводческие хозяйства по всей Беларуси. За период с 1995 по 2010 годы освоено производство более 60 наименований целительной продукции. При этом биофабрика делает и профилактические вакцины, и сыворотки для лечения всех видов инфекций.

Антон Ятусевич, ректор Витебской государственной академии:

Наук и практика идут в ногу с западно-европейским производством. Там тоже есть аналогичные предприятия, которые производят много современных препаратов. Наука не стоит на месте: я думаю, что пройдет еще 4-5 лет –и мы выйдем на передовые позиции.

Сейчас, можно сказать, что на биофабрике наступил новый этап развития. С 2007 года государство инвестировало сюда почти 200 миллиардов рублей. Это позволило закупить новое оборудование и значительно расширить ассортимент.

Встречал Президента сегодня губернатор области Александр Косинец. Он доложил Главе государства о развитии региона. Президент особый акцент сделал на правильной специализации сельского хозяйства области. По мнению Президента, необходимо четко определится, на что делать главный упор – на выращивание зерновых или на совершенствование животноводства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пока тебя не трогаю, чтобы мне не говорили. Но у нас нет такой роскоши, чтобы ты 2 или 3 года убеждался в том, в чем мы все уже давно убеждены. Этот год ты должен посмотреть: рекультивировал землю, нормально – дальше рекультивируй. Это делал нормально – дальше делай. Решил посеять зерновых до 1,5 млн – посчитай деньги, во что это обойдется. Нормально – делай.

Была иная точка зрения. Надо молочное животноводство здесь развивать, поскольку здесь огромные угодья травянистых трав. Ты решил это зерном занять. Ну, посмотрим, какой ты вывод сделаешь. Витебщина может иметь огромный денежный результат, даже выше, Гродненщина – при их-то землях. Только надо сейчас разумно определиться со стратегией.

После этого Главе государства показали саму фабрику. Это предприятие, пусть и основанное аж в 1930 году, благодаря модернизации выглядит как ультрасовременное. Треть препаратов, которые здесь производят, отправляют на экспорт. Среди покупателей – Турция, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Президент сегодня заявил, что необходимо увеличить продажи за рубеж.

Александр Лукашенко:

Если есть огромный спрос, мы умеем это делать, есть возможности, так давайте расширять производство. Загрузите своей продукцией Турцию и прочее. Меня волнуют деньги – поступление их в страну – и рынок.

Сегодня же Президенту представили и генплан развития Витебска. Здесь Президент заострил внимание на одном аспекте, который представляет важность для всех регионов. Александр Лукашенко потребовал в ближайшее время закончить строительство незавершенных объектов социальной сферы. По мнению Президента, все освободившиеся средства государство должно инвестировать в те проекты, которые могут приносить прибыль и быстро окупаться.

Александр Лукашенко:

Я правительству поставил четкую задачу: нам надо всячески поджаться и до Нового года закончить все объекты, насколько это возможно, ускорившись в два раза. В будущем году, возможно, нам придется обойтись без строительства объектов культуры, школ, больниц и прочее, потому что у нас этого добра хватает.

«Витебская биофабрика» как раз представляет собой пример того объекта, где вложения бюджетных средств будут приносить реальную пользу уже почти сразу после запуска. По расчетам специалистов, когда предприятие выйдет на полную мощность, оно ежегодно будет приносить более 100 миллиардов рублей и окупиться за несколько лет.