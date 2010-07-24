Лукашенко: В сельскую местность стоит активнее привлекать инвесторов и бизнес

Об этом заявил Глава государства во время рабочей поездки в Брестскую область. На примере сельхозпредприятия «Агро-Колядичи» в Пружанском районе Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие ОАО «Агро-Колядичи» в Пружанах.

Сегодня в поле вместе с хлеборобами — чиновники практически всех уровней: здесь и председатель колхоза, и райисполкома, и губернатор. Каждый грамм хлеба нового урожая — под контролем.

Михаил Русый, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Более 2 млн тонн зерна поступило в закрома. Я полагаю, что темпы, которые сегодня набрала республика, — 4,8-5% в день — позволяют нам к 5 августа выйти на 85-90% уборки. Кстати, уборка в этом году началась на 12 дней раньше, чем в прошлом году. Аномально жаркая погода, которая сложилась, дала и плюсы — зерно мы берем сейчас прямо с колоса.

Хлеборобы говорят, что жара — даже лучше, чем дожди — зерно остается сухим — очевидна экономия на топливе и сушке. Значит, себестоимость зерна будет ниже. Исключая сушку, идет экономия и на топливе.

Петр Якимовец, директор ОАО «Агро-Колядичи»:

Экономия будет очевидная. Потому что зерно идет с поля влажностью от 11 до 13% на корню. Сушилки занимаются, практически, только очисткой зерна. Сушка не включается.

Традиционно ход жатвы Александр Лукашенко инспектирует лично. Вчера похвалил за работу гродненских хлеборобов: поля с вертолетов выглядят достойно.

Осмотрев технику, Президент дал поручение уходить от импорта комбайнов, аналоги которых есть белорусского производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шалости с импортной техникой надо заканчивать. Наши комбайны — не хуже. Поднимают они не хуже. Надо покупать отечественные. Это скорость, это темпы, и… есть, с кого спросить. Спросишь разве у немцев или американцев? Не спросишь. Поэтому надо покупать свое. Второе, что надо сказать, — надо покланяться в ноги нашим механизаторам-комбайнерам. Работать в этом крематории... Я не знаю, как они выдерживают.

Минус Брестской области — отставание по росту объемов сельскохозяйственной продукции. Эта проблема, кстати, характерна для многих регионов.

Аграрии разворачиваются в мире, но, меж тем, в условиях нынешней засухи в мире складывается великолепная ценовая конъюнктура. Покупают много и дорого. Наша задача — не прогадать.

Александру Лукашенко рассказали также о первых результатах экспериментов в Пружанском районе по созданию специальных сырьевых зон по производству молока. Здесь работает инвестор — компания «Юнимилк». На экспорт она должна поставлять готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Александр Лукашенко:

Вся Брестская и Могилевская области должны идти шаг в шаг. А Якобсон с Минской и Витебской областями должен на два или полтора шага отставать, не более, потому что мы не можем ждать окончания эксперимента — мы потеряем время. Мы видим, что это нормально — они, в принципе, действуют в русле нашей программы. Поэтому в этом направлении надо двигаться.

Сегодня Президент посмотрел также, как убирают кукурузу — это вторая стратегическая цель Беларуси после хлеба. Поле сельхозпредприятия ОАО «Агро-Колядичи» показательное — засеяно исключительно белорусскими семенами кукурузы. Наша кукуруза растет даже лучше, чем французская.

Константин Сумар, губернатор Брестской области:

Обратите внимание на экономику. Гектар на норму нам обходится в 67 тысяч. Российские, молдавские, украинские — в 2-2,5 раза дороже, а Германии или Франции — почти в 6-7 раз дороже. Только на семенах мы сэкономили 3,5 млн евро.

Сельское хозяйство и производство развивают и социальную сферу. Сегодня в очередной раз прозвучала идея — не создавать новые агрогородки, а дошлифовывать имеющиеся, делая достойнными условия жизни и в соседних с ними деревнях.

Александр Лукашенко:

Агрогородки строить не надо — надо дошлифовать имеющиеся и поддержать деревни, где должны еще жить люди. Потому что будет большая интенсивность сельского хозяйства — людей. Поэтому надо будет расселять, может, не только в агрогородках, но и в соседних деревнях.

Экспорт сельскохозяйственной продукции в этом году по плану — $3 млрд. Задача, которую поставил на ближайшую перспективу Президент, — не менее $7-10 млрд.