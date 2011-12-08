Лукашенко: В 2015 году мощности «Беларуськалия» составят не менее 11 млн т минеральных удобрений. И это не предел

Об этом на совещании сообщил президент Александр Лукашенко. Развитие калийной отрасли находится на особом контроле у главы государства.

Говоря о «Беларуськалии», президент отметил широкие возможности и перспективы развития этого ключевого предприятия. При этом динамичное наращивание производства требует уже сегодня глубоко и всесторонне прорабатывать систему торговли, бесперебойных поставок на внешние рынки.

В этом году экспорт удобрений превысил 2,5 миллиардов долларов. По итогам 2011-го этот показатель будет свыше трех миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас стоит задача достичь большей эффективности и согласованности действий на мировом калийном рынке.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Месторождения сильвинитовых руд – национальное достояние страны. Но это не означает, что для ускорения развития отрасли мы не можем использовать иностранный капитал, привлечь инвестора, имеющего самые современные передовые технологии. Тем более, что есть немало солидных компаний, предлагающих свое участие в этом.

При этом, говоря о приватизации «Беларуськалия», я хочу сказать, что мы здесь абсолютно не торопимся. Нам не надо продавать это предприятие, ни одну акцию, ни две, ни десять, ни все 100. Поэтому, если кто-то начинает визжать, что очень высокая цена, никто у белорусов не купит по такой цене «Беларуськалий», то и не надо. Я хочу, чтобы это знали и наши шахтеры.

В 2015 году мощности «Беларуськалия» составят не менее 11 млн тонн минеральных удобрений. И это не предел. Мы научились производить, но пока еще не совсем научились торговать.

Все мы видим, что происходит в мировой экономике, с какими проблемами столкнулись в Европе, США, других регионах планеты. Мировой калийный рынок не может не реагировать на это, что требует от нас тщательного изучения новых тенденций и определения наиболее оптимальных методов работы. Особенно в плане продажи калийных удобрений.

Произошли изменения в структуре и собственности двух мировых производителей калийных удобрений – «Сильвинита» и «Уралкалия». Теперь там один хозяин, и нам необходимо грамотно выстраивать с ним взаимовыгодные отношения.