Лукашенко: Устойчивое превышение экспорта над импортом — вопрос не только экономический, но и национальной безопасности

Новости Беларуси, Минск. Выход на положительное сальдо внешней торговли — стратегическая задача Беларуси. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко, выступая на постоянно действующем семинаре руководящих работников госорганов.

Его тема — импортозамещение как важнейший фактор развития экономики страны. Глава государства отметил, что управленческая вертикаль и кадры должны обеспечить дисциплину на местах, экономию и мобилизовать людей на достижение поставленных целей.

Александр Лукашенко:

Каждый из присутствующих в этом зале должен понять и ясно довести до всех своих подчинённых, всех работающих в стране, что только от нас самих зависит уровень нашего благосостояния и будущая независимость нашей страны. Никакие международные антикризисные фонды нам не помогут. Только труд — ежедневный, кропотливый, конкретный, ответственный, всех и каждого на своем рабочем месте — у станка, на заводе, в поле, в министерстве — может сделать нас богаче. И мы знаем, как этого достичь, все условия в нашей стране есть. И от каждого управленца я буду жестко требовать полного выполнения всех целевых показателей, планов пятилетки, максимальной отдачи.

Конкретный результат импортозамещения мы должны рассматривать через сальдо внешней торговли. Задача №1 здесь — выйти на устойчивое превышение экспорта над импортом. Это вопрос не только экономический, но и национальной безопасности.

Вы, присутствующие в этом зале, являетесь представителями власти в центре и на местах. Власть даётся законом, чтобы энергично действовать в интересах государства, общества, личности. Вы должны обладать знаниями для того, чтобы принимать правильные управленческие решения. Они должны быть глубоко проработанными, выверенными, направленными глубоко в будущее. Импортозамещение должно стать важнейшим фактором достижения сбалансированного развития экономики Республики Беларусь.

Уже сегодня высшие органы власти и правительство немало сделали для того, чтобы в будущем году было немножко легче. Как вы знаете, и цены на газ будут не те, и цены на нефть будут не те. Мы ещё договариваемся, какими они будут, но уже ясно, что они будут не те. Так вам и карты в руки. Более трех миллиардов, а, может быть, и четыре миллиарда долларов мы получим экономии за счет понижения цен на энергоресурсы. Но если вы до сих пор ввозите в страну для производства автомобилей, тракторов шестеренки, двигатели, распредвалы и прочее, ну так за вас это никто делать не будет. Ни правительство, ни я не поедем договариваться о снижении цен на эти комплектующие. Поэтому давайте будем в стране делать то, что позволит сэкономить средства на закупку ввозимых товаров.

Александр Лукашенко также высказался, какими результатами по импортозамещению и в каких сферах он недоволен.

Александр Лукашенко:

Крайне низкую эффективность работы показывает потребкооперация. Особенно по лесной и плодоовощной продукции. Соления, маринады, консервированные ягоды, грибы, овощи — это дорогостоящий экспортный товар. Но мы его почти не производим, а наоборот — импортируем. Дары нашего леса в виде сырья продаем за копейки спекулянтам, торгашам из других стран. А ведь именно в этом секторе преимущество Беларуси. Это все коммунальные, региональные предприятия, которые должны работать в единой системе, — консервные фабрики, плодо- и овощехранилища, заготовительные пункты. Я хотел бы услышать от докладчиков, что сделано в этом направлении.

Подавляющая часть всего нашего импорта, более 70% — это энергоресурсы: газ, нефть, сырьё, металлы. Мы вынуждены их покупать, хотя цены растут каждый год высокими темпами. Потому что мировой рынок поделен крупными сырьевыми корпорациями и монополизирован. Выход у нас один — экономить, экономить и еще раз экономить. На каждой технологической операции, на каждой тоне сырья.

С докладами сегодня также выступили премьер-министр Михаил Мясникович, председатель могилевского облисполкома Петр Рудник и председатель Березовского райисполкома Юрий Наркевич. Речь шла о снижении импортоёмкости национальной экономики, работе в регионах и роли местных руководителей.

Во второй половине дня 12 учебных групп посетят предприятия Минска и столичного региона. Здесь участники семинара ознакомятся с внедрением новых технологий и выпуском импортозамещающей продукции, обменяются мнениями и внесут свои предложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.